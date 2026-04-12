Рейтинг@Mail.ru
В России появится новый перечень направлений подготовки студентов
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:27 12.04.2026 (обновлено: 09:13 12.04.2026)
В России появится новый перечень направлений подготовки студентов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВход в здание Минобрнауки
Вход в здание Минобрнауки - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Вход в здание Минобрнауки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В России пересмотрят направления подготовки студентов, сообщили РИА Новости в Минобрнауки.
"При переходе на новую систему высшего образования будет разработан новый перечень специальностей, направлений подготовки и научных специальностей, в том числе с учетом результатов реализации пилотного проекта, направленного на изменение уровней профессионального образования", — рассказали в ведомстве.
В марте премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство утвердило перечень профессий и специальностей, соответствующих задачам технологического лидерства страны, по 300 программам обучения в колледжах и вузах.
Пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования стартовал в мае 2023 года. В его рамках студенты получают базовое и специализированное высшее образование.
Также аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.
ОбществоРоссияМихаил МишустинОбразование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала