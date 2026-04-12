Шайба Панарина принесла "Лос-Анджелесу" победу над "Эдмонтоном" в матче НХЛ

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Клуб "Лос-Анджелес Кингз" обыграл "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Лос-Анджелесе, завершилась победой хозяев со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). У победителей отличился россиянин Артемий Панарин (8-я минута).
11 апреля 2026
На счету 34-летнего Панарина, по ходу сезона перешедшего из "Нью-Йорк Рейнджерс", 83 очка (28 шайб и 55 передач) в 75 играх текущего регулярного чемпионата.
"Лос-Анджелес" одержал четвертую победу подряд и с 87 очками идет на четвертом месте в таблице Тихоокеанского дивизиона, которую возглавляет "Эдмонтон" (90 очков).
В других матчах "Бостон" дома проиграл "Тампе" (1:2), а "Оттава" на выезде нанесла поражение "Нью-Йорк Айлендерс" (3:0).