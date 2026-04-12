Рейтинг@Mail.ru
Овечкин сфотографировался с Малкиным, Кросби и Летангом перед игрой НХЛ - РИА Новости Спорт, 12.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:48 12.04.2026 (обновлено: 22:06 12.04.2026)
Овечкин сфотографировался с Малкиным, Кросби и Летангом перед игрой НХЛ

© Фото : x.com/capitals
Александр Овечкин и Сидни Кросби - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© Фото : x.com/capitals
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сфотографировался с форвардами "Питтсбург Пингвинз" Евгением Малкиным и Сидни Кросби, а также защитником Крисом Летангом перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча между "Вашингтоном" и "Питтсбургом" пройдет в воскресенье и начнется в 22:00 мск. Овечкин и Кросби сыграют друг против друга в 100-й раз в НХЛ с учетом матчей плей-офф.
Во время предыгровой раскатки Овечкин, Малкин, Кросби и Летанг собрались в центральном круге вбрасывания для совместной фотографии.
Ранее Кросби, Малкин и Летанг были выведены из основного состава из-за незначительных повреждений и пропустили субботнюю игру с "Вашингтоном" (3:6).
ХоккейСидни КросбиЕвгений МалкинСпортАлександр ОвечкинВашингтон КэпиталзПиттсбург ПингвинзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    13.04 17:00
    К. Норри
    С. Вавринка
  • Футбол
    13.04 17:15
    Акрон
    Динамо Москва
  • Хоккей
    13.04 19:00
    Торпедо НН
    Металлург Мг
  • Хоккей
    13.04 19:30
    Ак Барс
    Динамо Минск
  • Футбол
    13.04 19:45
    Факел
    Родина
  • Футбол
    13.04 21:45
    Фиорентина
    Лацио
  • Футбол
    13.04 22:00
    Леванте
    Хетафе
  • Футбол
    13.04 22:00
    Манчестер Юнайтед
    Лидс
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала