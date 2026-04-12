Овечкин сфотографировался с Малкиным, Кросби и Летангом перед игрой НХЛ

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сфотографировался с форвардами "Питтсбург Пингвинз" Евгением Малкиным и Сидни Кросби, а также защитником Крисом Летангом перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Во время предыгровой раскатки Овечкин, Малкин, Кросби и Летанг собрались в центральном круге вбрасывания для совместной фотографии.
Ранее Кросби, Малкин и Летанг были выведены из основного состава из-за незначительных повреждений и пропустили субботнюю игру с "Вашингтоном" (3:6).