Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
10:17 12.04.2026
Овечкин поблагодарил "Питтсбург" за видеоролик о его соперничестве с Кросби

Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признался, что ему было приятно увидеть видеоролик о его соперничестве с канадским форвардом "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби на медиакубе арены по ходу гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В воскресенье "Вашингтон" в гостях обыграл "Питтсбург" со счетом 6:3. Овечкин отметился голом в пустые ворота на 57-й минуте матча и был признан первой звездой встречи. Во втором периоде на медиакубе арены в Питтсбурге было воспроизведено видео в честь Овечкина и его противостояния с Кросби, который не принял участие в игре из-за повреждения. Болельщики "пингвинов" во время этой церемонии стоя наградили российского хоккеиста аплодисментами и поблагодарили его за карьеру.
"Это было приятно, знак уважения. Все эти годы нашего соперничества, и в плей-офф, и в регулярном сезоне - это про уважение друг к другу", - приводятся слова Овечкина на сайте "Вашингтона".
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по его текущему контракту с "Вашингтоном", за который он выступает с момента дебюта в лиге. Ранее форвард "Кэпиталз" заявил, что примет летом после окончания сезона решение о том, продолжит ли он карьеру. Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1571 матче. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
ХоккейСпортПиттсбургУэйн ГретцкиАлександр ОвечкинСидни КросбиВашингтон КэпиталзПиттсбург ПингвинзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    12.04 19:30
    Зенит
    Краснодар
  • Хоккей
    12.04 22:00
    Вашингтон
    Питтсбург
  • Футбол
    12.04 18:30
    Челси
    Манчестер Сити
  • Хоккей
    13.04 19:30
    Ак Барс
    Динамо Минск
  • Футбол
    13.04 22:00
    Манчестер Юнайтед
    Лидс
  • Хоккей
    13.04 19:00
    Торпедо НН
    Металлург Мг
  • Футбол
    13.04 17:15
    Акрон
    Динамо Москва
  • Хоккей
    13.04 19:00
    Торпедо НН
    Металлург Мг
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала