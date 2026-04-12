Овечкин поблагодарил "Питтсбург" за видеоролик о его соперничестве с Кросби

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признался, что ему было приятно увидеть видеоролик о его соперничестве с канадским форвардом "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби на медиакубе арены по ходу гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В воскресенье "Вашингтон" в гостях обыграл "Питтсбург" со счетом 6:3. Овечкин отметился голом в пустые ворота на 57-й минуте матча и был признан первой звездой встречи. Во втором периоде на медиакубе арены в Питтсбурге было воспроизведено видео в честь Овечкина и его противостояния с Кросби, который не принял участие в игре из-за повреждения. Болельщики "пингвинов" во время этой церемонии стоя наградили российского хоккеиста аплодисментами и поблагодарили его за карьеру.
"Это было приятно, знак уважения. Все эти годы нашего соперничества, и в плей-офф, и в регулярном сезоне - это про уважение друг к другу", - приводятся слова Овечкина на сайте "Вашингтона".
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по его текущему контракту с "Вашингтоном", за который он выступает с момента дебюта в лиге. Ранее форвард "Кэпиталз" заявил, что примет летом после окончания сезона решение о том, продолжит ли он карьеру. Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1571 матче. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
