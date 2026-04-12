Новому генсеку ООН предстоит работа над ошибками, заявили в МИД - РИА Новости, 12.04.2026
01:00 12.04.2026
Новому генсеку ООН предстоит работа над ошибками, заявили в МИД

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson — Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Первостепенной задачей нового генерального секретаря ООН станет "кропотливая работа над ошибками", заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.
"Исхожу из того, что соответствующая кропотливая "работа над ошибками" станет первостепенной задачей нового Генерального секретаря, который должен приступить к исполнению обязанностей в январе следующего года", - сказал Логвинов.
Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что его опыт работы в МАГАТЭ позволил бы ему внести вклад в повышение эффективности работы ООН и занять пост генерального секретаря Всемирной Организации.
По словам Гросси, следующий человек на посту генсека ООН должен обладать глубоким пониманием интересов государств и конфликтов между ними, причем с самых разных точек зрения.
