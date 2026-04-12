Мостовой заявил, что футболистам ЦСКА не хватало желания в матче с "Сочи" - РИА Новости Спорт, 12.04.2026
19:42 12.04.2026 (обновлено: 19:43 12.04.2026)
Мостовой заявил, что футболистам ЦСКА не хватало желания в матче с "Сочи"

Александр Мостовой
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости, Андрей Симоненко. Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой считает, что игрокам ЦСКА в матче против "Сочи" не хватило настроя на победу, "не было горящих глаз".
В воскресенье ЦСКА проиграл в матче 24-го тура чемпионата России занимающему последнее место в турнирной таблице "Сочи" со счетом 0:1. Южане прервали серию из шести поражений.
"Слов не подобрать, что происходит с ЦСКА в этот весенний период. Сначала проигрывали, потом вроде бы выправили, в Кубке "Крылья" разобрали, и тут опять уступают "Сочи", команде, которая уже почти двумя ногами в ФНЛ. Главное – я не увидел сегодня горящих глаз. На лицах футболистов ЦСКА, мне показалось, было безразличие", - сказал Мостовой РИА Новости.
"Не знаю, с чем это связано, возможно, с тем, что все выплеснули в Кубке. Но в любом случае "Сочи" надо было обыгрывать за счет класса. Конечно, это шок. Тем более "Балтика", "Спартак" и "Локомотив" сыграли вничью, получается, упустили шанс опередить конкурентов", - добавил собеседник агентства.
ЦСКА идет в таблице пятым, имея 42 очка, столько же у московского "Спартака", уступающего по дополнительным показателям. У идущего третьим "Локомотива" 45 очков, в активе занимающей четвертое место калининградской "Балтики" - 44.
