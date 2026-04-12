10:48 12.04.2026
В РАН рассказали о трудностях в исследованиях о сопротивлении в концлагерях

Мацкевич: в исследованиях о нацистских лагерях не хватает сравнительного анализа

© РИА Новости / Георгий Липскеров
Проволочное ограждение нацистского концентрационного лагеря Майданек, лагеря смерти Третьего рейха на окраине польского города Люблин
Проволочное ограждение нацистского концентрационного лагеря Майданек, лагеря смерти Третьего рейха на окраине польского города Люблин. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В исследованиях о сопротивлении в нацистских концлагерях не хватает сравнительного анализа, который связывал бы российскую память о лагерях с контекстом европейских стран, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Социологического института РАН (ФНИСЦ РАН) Мария Мацкевич.
Одиннадцатого апреля отмечался Международный день освобождения узников нацистских концлагерей.
Здание ФСБ на Лубянской площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
ФСБ рассекретила архивы об инженерах, создававших крематории концлагерей
Вчера, 00:19
"Сегодня по-прежнему не хватает сравнительных исследований, которые связывали бы российскую память о лагерях с контекстом стран Европы... Международные академические проекты, где участвовали бы российские и европейские коллеги, сейчас мне неизвестны", - сказала Мацкевич.
При этом она добавила, что личные контакты коллег во многих случаях сохранились.
"К сожалению, это не институциональное сотрудничество, а индивидуальная работа, опирающаяся скорее на личный и научный энтузиазм", - заключила ученый.
Концентрационный лагерь Освенцим - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Фонд Печерского назвал число заключенных лагерей, входивших в сопротивление
08:51
 
