В РАН рассказали о трудностях в исследованиях о сопротивлении в концлагерях

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В исследованиях о сопротивлении в нацистских концлагерях не хватает сравнительного анализа, который связывал бы российскую память о лагерях с контекстом европейских стран, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Социологического института РАН (ФНИСЦ РАН) Мария Мацкевич.

Одиннадцатого апреля отмечался Международный день освобождения узников нацистских концлагерей.

"Сегодня по-прежнему не хватает сравнительных исследований, которые связывали бы российскую память о лагерях с контекстом стран Европы ... Международные академические проекты, где участвовали бы российские и европейские коллеги, сейчас мне неизвестны", - сказала Мацкевич.

При этом она добавила, что личные контакты коллег во многих случаях сохранились.