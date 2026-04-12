Малкин сыграет в матче НХЛ против "Вашингтона"

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Нападающие "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби, Евгений Малкин и Крис Летанг смогут принять участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вашингтон Кэпиталз", сообщает на странице команды в соцсети Х.
Ранее Кросби, Малкин и Летанг, а также Бенжамин Киндел, Брайан Раст, Паркер Уозерспун, Эрик Карлссон и Коннор Дьюар были выведены из основного состава из-за незначительных повреждений и пропустили субботнюю игру с "Вашингтоном" (3:6).
Сообщается, что в лазарете "Пингвинз" остаются только Киндел, Ноэль Аччари, Энтони Манта, Райан Ши и Коннор Клифтон.
Встреча между "Вашингтоном" и "Питтсбургом" пройдет в воскресенье и начнется в 22:00 мск. "Пингвинз" с 98 очками идут на втором месте в Столичном дивизионе, где "Кэпиталз" (91 очко) располагаются на пятой позиции.