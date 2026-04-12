Махачева обокрали в Италии

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев рассказал, что неизвестные обокрали его во время пребывания в Италии, забрав, в том числе, бутсы, подаренные ему футболистом "Пари Сен-Жермен" Хвичей Кварацхелией.
"Вот так четко я ехал в Италию, но теперь она мне не нравится. Остался кошелек и паспорт, который мне вернули хорошие грабители. Самое ценное - в чемодане были бутсы, которые мне подарил Хвича Кварацхелия после последней игры. Воры, если футбол не ваша тема, то приму обратно. Не стоит переживать. Все нормально, без паники. Коврик (для молитвы — ред.) тоже остался. Больше мне ничего не нужно", - написал Махачев в сториз Instagram*.
Махачеву 34 года. В профессиональной карьере он одержал 28 побед и потерпел одно поражение. Ранее он владел поясом чемпиона в легком весе. Также он возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
18 ноября 2025, 15:27