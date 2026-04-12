"Локомотив" одержал третью победу над "Салаватом Юлаевым"

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" в третьем матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Локомотива". Четвертый матч пройдет 14 апреля в Уфе.