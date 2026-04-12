"Локомотив" одержал третью победу над "Салаватом Юлаевым"

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" в третьем матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Уфе завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу "Локомотива". В составе победителей шайбы забросили Денис Алексеев (6-я минута), Александр Елесин (30) и Артур Каюмов (48). У "Салавата Юлаева" отличились Сергей Варлов (28) и Девин Броссо (41).
12 апреля 2026 • начало в 13:30
07:53 • Сергей Варлов
(Девин Броссо, Джек Родвальд)
00:42 • Девин Броссо
(Шелдон Ремпал, Джек Родвальд)
05:11 • Денис Алексеев
09:40 • Александр Елесин
07:58 • Артур Каюмов
Ассистировавший Каюмову Максим Шалунов отдал свою 200-ю передачу в КХЛ.
Голкипер "Салавата Юлаева" Семен Вязовой сыграл 100-й матч в карьере в КХЛ. Для защитника "Локомотива" Андрея Сергеева встреча стала 100-й в плей-офф турнира.
Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Локомотива". Четвертый матч пройдет 14 апреля в Уфе.
"Локомотив", обыгравший в первом раунде плей-офф московский "Спартак" (4-1), занял первое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. "Салават Юлаев" стал четвертым на Востоке. В первом раунде Кубка Гагарина команда одержала победу над екатеринбургским "Автомобилистом" (4-2).