Друга Овечкина увезли на носилках: Кузнецов получил травму. Выглядело жутко

Евгений Кузнецов получил травму в третьем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ против "Локомотива". Звездный нападающий "Салавата Юлаева" покинул площадку на носилках.

"Салават Юлаев" в критическом положении

Выход "Салавата Юлаева" во второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги стал, пожалуй, единственным сенсационным событием старта розыгрыша Кубка Гагарина-2026. Но уфимцам не повезло попасть на ярославский "Локомотив". И дело не только в том, что соперником "зеленых" стал действующий чемпион: с этим составом "железнодорожников" подопечные Виктора Козлова уже бились в прошлом розыгрыше плей-офф, а потому имеют полное представление, против кого играют. Ключевой проблемой "Салавата Юлаева" — помимо того, что просто по набору кадров уфимский клуб сильно уступает ярославскому коллективу, — стал тот факт, что "Локо" ко второму раунду подошел в полной боевой готовности. Московский "Спартак" знатно разогрел ярославцев в первом раунде, и "железнодорожники" по-настоящему включились в режим плей-офф.

© Фото : Пресс-служба ХК "Локомотив" (Ярославль) Хоккеисты "Локомотива" © Фото : Пресс-служба ХК "Локомотив" (Ярославль) Хоккеисты "Локомотива"

Неоспоримое преимущество "Локомотива" над "Салаватом Юлаевым" заметно по ходу всей серии, которая рискует завершиться всего лишь в четырех матчах. В каждой встрече "зеленые" выжимают из себя максимум возможностей и моментами играют действительно интересно, но ярославцы имеют столь огромный ресурсный запас, что при переключении скорости с первой на вторую банда Боба Хартли тут же сметает оппонента. Показательно, что за первые два матча (1:0, 2:0) "Салават Юлаев" ни разу не поразил ворота "Локомотива" и подарил голкиперу ярославцев Даниилу Исаеву два "сухаря" подряд. Единственное, на что сподобился уфимский клуб в своем незавидном положении, — колкости в социальных сетях.

Так, на днях генеральный директор "зеленых" Ринат Баширов в своем телеграм-канале сделал довольно странное заявление в отношении "Локомотива", хотя ему бы стоило озаботиться делами своего клуба. Тем более "Салават Юлаев" по сути оказался на грани вылета — "Локомотив" за всю свою историю в КХЛ выиграл все восемь предыдущих серий, в которых вел со счетом 2-0.

« "КХЛ необходимо ввести в регламент антимонопольные положения. Наподобие тех, что существуют в США. Там принята система норм, направленная на предотвращение монополизации рынков, защиту конкуренции и обеспечение баланса интересов участников рыночных отношений. Не должно быть в КХЛ команд без слабых мест. "Локомотив" обязан перераспределить свой кадровый ресурс в пользу конкурентов. P.S. С нами можно не перераспределяться. Просто верните нашего игрока", — написал Баширов.

Что случилось с Кузнецовым?

При переезде серии в Уфу "Салават Юлаев" мог рассчитывать на благополучный исход лишь за счет своих трибун: по игре в домашних матчах "зеленые" являются одной из лучших команд лиги, а до сегодняшнего дня они выиграли все три встречи на "Уфа-Арене" в текущем розыгрыше плей-офф. Однако с самого начала третьего матча серии против "Локомотива" у подопечных Виктора Козлова все пошло не по плану.

Уже на первых минутах матча после проигранного Евгением Кузнецовым вбрасывания в своей зоне уфимцы пропустили: Илья Николаев нашел свободное пространство в левом круге вбрасывания и вывел Дениса Алексеева на ударную позицию, и тот точно бросил, "прошив" Семена Вязового.

Через несколько минут "Салават Юлаев" понес потерю, когда Егору Сучкову неудачно попало шайбой в лицо после того, как защитник "Локомотива" Алексей Береглазов попытался выбросить снаряд из зоны через борт. Из-за полученного повреждения форвард уфимского клуба быстро убежал в раздевалку. К счастью, позднее он вернулся в игру. Намного меньше повезло его одноклубнику Евгению Кузнецову.

На 13-й минуте встречи звездный нападающий "зеленых" попал под силовой прием форварда "железнодорожников" Александра Полунина. В самом силовом приеме не было никакого криминала: игрок "Локомотива" провел совершенно обычный хит и даже не применил для этого больших усилий. Но Кузя неожиданно упал и будто бы обмяк, для него это столкновение и последующий удар о борт получились очень болезненными. Евгений не смог подняться самостоятельно. Даже при попытке встать на ноги при помощи своих одноклубников он резко рухнул на лед без сил, что со стороны выглядело довольно жутко.

Покинуть площадку форвард "Салавата Юлаева" смог только на носилках. Покидая лед, Кузнецов закрыл лицо рукой, но адресовал болельщикам жест с большим пальцем, поднятым вверх.

© Фото : Пресс-служба КХЛ Хоккеист "Салавата Юлаева" Евгений Кузнецов © Фото : Пресс-служба КХЛ Хоккеист "Салавата Юлаева" Евгений Кузнецов

Как позднее заявил РИА Новости агент хоккеиста Шуми Бабаев, Евгений избежал дальнейшей госпитализации: "Обошлось". Оставшуюся часть матча форвард уфимцев наблюдал от борта рядом со скамейкой своей команды. Но игра лично для него уже завершилась.

В некоторой степени травма Кузнецова сплотила "Салават Юлаев". При поддержке своих болельщиков уфимцы после того, как Евгений выбыл из игры, прибавили в агрессии у чужих ворот и смогли добиться того, что им было не по силам в первых двух матчах, — отпраздновать гол. Сергею Варлову в середине матча удался мощный бросок от синей линии, с которым не справился Даниил Исаев. Впрочем, "Локомотив" быстро вернул себе преимущество в счете, когда аналогичным образом спустя менее чем через две минуты голом отметился Александр Елесин. Капитан "железнодорожников" знатно приложился по шайбе и могучим щелчком оставил Вязового не у дел.

В третьем периоде "Салават Юлаев" пошел ва-банк и даже смог забить сразу после выхода из раздевалки благодаря точному броску Девина Броссо. Но все свои старания спасти матч уфимцы перечеркнули сами. Точнее, "зеленых" подвел их капитан — Григорий Панин зачем-то врезал локтем в голову Александру Радулову, за что получит заслуженные пять минут штрафа. "Локомотив" несгораемое большинство реализовал лишь раз и только под самый конец этой пятиминутки: Артур Каюмов на скорости вошел в зону и хлестко бросил с кистей из-под защитника. Этого гола "железнодорожникам" хватило для третьей подряд победы в серии. Следующая игра может стать заключительной в противостоянии ярославцев с уфимцами.

Противоречивый сезон для Кузнецова

Как и в случае с переходом в "Металлург", трансфер Евгения Кузнецова в "Салават Юлаев" рассматривался как возможность для звездного форварда реанимировать свою карьеру. В "Магнитке" этого сделать не удалось. Андрей Разин так и не нашел места для Кузи в своей системе. Но в отличие от главного тренера "Металлурга" Виктор Козлов не имел возможности выбирать. Для наставника "Салавата Юлаева" такой лот, как Евгений Кузнецов, был весьма ценным на фоне заметных кадровых проблем и невозможности подбирать игроков по своим идеалам.

При этом Кузнецов на доверие главного тренера "зеленых" ответил яркой игрой. По крайней мере, в той части регулярного чемпионата, когда он присоединился к команде. В 19 играх звездный форвард набрал 18 очков (6 голов и 12 передач) и запомнился своими фирменными эффектными действиями на площадке. Вместе с ним некоторого прогресса добился и юный Александр Жаровский подобно тому, как в прошлом сезоне еще в СКА прогрессировал нынешняя звезда "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов, игравший в одном звене с Кузей.

© Фото : x.com/nhl Хоккеист "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов © Фото : x.com/nhl Хоккеист "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов

В то же время Евгений не может порадовать стабильностью. Да, в плей-офф у него был шикарный матч против "Автомобилиста" в шестой, решающей игре серии, в которой он сделал все для победы: отметился голом за четыре секунды до конца основного времени и спас "Салават Юлаев" от поражения, а в овертайме выполнил великолепную передачу на победный гол Шелдона Ремпала. Но в то же время в текущем розыгрыше Кубка Гагарина Кузя уже напоролся на необязательную дисквалификацию за неприличный и оскорбительный жест в адрес соперника, а в большинстве матчей не дорабатывает в моментах, которые приводят к пропущенным шайбам. Даже в сегодняшней игре с "Локомотивом" Евгений еще до травмы позволил сопернику слишком много: после проигранного вбрасывания он буквально встал и замер на месте, наблюдая, как у него перед глазами Николаев и Алексеев разыгрывают голевую комбинацию.

Уже послезавтра сезон для "Салавата Юлаева" и лично для Кузнецова может завершиться. Контракт Евгения истекает этим летом. На данный момент нет понимания, решат ли уфимцы продлить сотрудничество с возрастным нападающим.