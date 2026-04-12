Евгения Кузнецова унесли на носилках в матче плей-офф КХЛ

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Нападающего уфимского "Салавата Юлаева" Евгения Кузнецова унесли на носилках после столкновения с бортом во время третьего матча серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского "Локомотива".
12 апреля 2026 • начало в 13:30
Завершен
07:53 • Сергей Варлов
(Девин Броссо, Джек Родвальд)
00:42 • Девин Броссо
(Шелдон Ремпал, Джек Родвальд)
05:11 • Денис Алексеев
09:40 • Александр Елесин
07:58 • Артур Каюмов
Встреча проходит в Уфе, после первого периода гости ведут со счетом 1:0. Нападающий попал под силовой прием форварда "Локомотива" Александра Полунина и ударился головой о борт.
После столкновения Кузнецов не смог подняться сам и покинул лед на носилках.