Евгения Кузнецова унесли на носилках в матче плей-офф КХЛ

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Нападающего уфимского "Салавата Юлаева" Евгения Кузнецова унесли на носилках после столкновения с бортом во время третьего матча серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского "Локомотива".