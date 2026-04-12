Гол Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Питтсбург"

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой гостей со счетом 6:3 (0:0, 4:3, 2:0). В составе "Кэпиталз" шайбы забросили белорусский нападающий Алексей Протас (22-я минута), Райан Леонард (27, 32), Том Уилсон (29), белорусский форвард Илья Протас (46) и российский нападающий Александр Овечкин (57). У "Пингвинз" отличились Энтони Манта (23), Ноэль Аччари (32) и Кевин Хейз (37).

Александр Овечкин провел на площадке 15 минут игрового времени, нанес семь бросков в створ ворот и отметился 32-м голом в сезоне. Во втором периоде на медиакубе арены в Питтсбурге было воспроизведено видео в честь Овечкина и его противостояния с канадским форвардом "Пингвинз" Сидни Кросби, который не принял участие в игре из-за повреждения. Болельщики "Пенс" также стоя наградили россиянина аплодисментами.

Форвард "Кэпиталз" Иван Мирошниченко дважды бросил в створ, заблокировал один бросок и применил два силовых приема. Нападающий "Питтсбурга" Егор Чинахов нанес два броска в створ и заблокировал один бросок. Форвард "Пингвинз" Евгений Малкин пропустил матч из-за повреждения верхней части тела.