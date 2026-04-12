"Я воспитан по-другому": Ловчев прокомментировал смену гражданства Хайкиным

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Бывший футболист московского "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев заявил РИА Новости, что в силу воспитания никогда не думал о смене гражданства, а уход вратаря Никиты Хайкина под эгиду Норвегии не станет потерей для российского футбола.
В пятницу стало известно, что Хайкин получил норвежский паспорт. В ноябре голкипер заявил, что для него было бы честью сыграть за сборную Норвегии на чемпионате мира 2026 года. Главный тренер команды Столе Сольбаккен не исключал, что рассмотрит кандидатуру Хайкина. Норвежцы впервые с 1998 года квалифицировались в финальную часть чемпионата мира.
"Хайкин ведь не играл в нашей сборной, и он не какой-то особенный вратарь. Я только в "Спартаке" застал Маслаченко, Кавазашвили и Прохорова, который дважды был признан лучшим в стране. Потом были Дасаев и Черчесов. И что мне какой-то Хайкин из "Буде-Глимта"? Так себе. Я никогда не поменяю гражданство. Я послевоенный ребенок. И видел, как 8 мая в Алабушево, где около станции электропоездов была палатка, в которой торговали винно-водочной продукцией, когда приходил мужчина с орденами и медалями на груди, вся очередь расступалась перед ним. Я никогда не поменяю гражданство, потому что я родился в знаменитой подмосковной деревне Крюково, откуда из могилы Неизвестного солдата взяли прах воинов и перенесли к Кремлевской стене", - сказал Ловчев.
"Я воспитан по-другому, в отличии от этих ребят, которые меняют гражданство, я воспитан на тех эпизодах, о которых я только что сказал. А их воспитало что-то другое, и по большому счету, плохо воспитало. Для нашей сборной это вообще не потеря. Почему великий Лев Яшин считается лучшим вратарем мира, в честь которого ФИФА награждает лучшего вратаря года? Еще и потому, что мальчишкой в военное время он работал на заводе и не спал ночами. И он не собирался ни в Норвегию, ни куда больше. Яшин знал, что он русский человек и доказывал всему миру, что СССР – это лучшая страна мира", – добавил собеседник агентства.