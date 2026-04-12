Галактионов призвал не относиться серьезно к слухам о Батракове и "ПСЖ"

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов заявил, что информация о возможном переходе футболиста команды Алексея Батракова во французский "Пари Сен-Жермен" является слухом.
Ранее портал championat.com сообщил, что Батраков может перейти в "ПСЖ" летом 2026 года. По информации источника, в настоящий момент действующие победители Лиги чемпионов собирают информацию о полузащитнике. Представитель "ПСЖ", за который выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов, вскоре должен прилететь в Москву для личных переговоров. По окончании сезона в контракте Батракова активируется пункт о фиксированных отступных для европейских клубов в размере около 16 миллионов евро.
"Понятно, что видели эту информацию, но предпочитаю более конкретные действия. Если будет конкретика от того или иного большого клуба, то понятно, что всестороннее развитие игрока должно быть в приоритете. На сегодняшний день это слух. Смысл мусолить?" - сказал Галактионов на пресс-конференции.
"Если проанализировать трансфер Матвея Сафонова в "ПСЖ", то лично я узнал об этом за два дня до подписания. Там была абсолютная тишина. Если каждый день мусолить слухи, то это и игроку не будет полезно, и всем остальным", - добавил он.
Ранее агент Батракова Владимир Кузьмичев в разговоре с РИА Новости заявил об отсутствии диалога между ним и французским "ПСЖ" по трансферу футболиста.