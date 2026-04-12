Агент Батракова отреагировал на слухи про интерес "ПСЖ" к футболисту
19:11 12.04.2026 (обновлено: 19:38 12.04.2026)
Агент Батракова отреагировал на слухи про интерес "ПСЖ" к футболисту

Агент Батракова: диалога с "ПСЖ" по трансферу футболиста пока нет

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Агент полузащитника московского "Локомотива" и сборной России Алексея Батракова Владимир Кузьмичев в разговоре с РИА Новости сообщил об отсутствии диалога между ним и французским "Пари Сен-Жермен" по трансферу футболиста.
Ранее портал championat.com сообщил, что Батраков может перейти в "ПСЖ" летом 2026 года. По информации источника, в настоящий момент действующие победители Лиги чемпионов собирают информацию о полузащитнике. Представитель "ПСЖ", за который выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов, вскоре должен прилететь в Москву для личных переговоров. По окончании сезона в контракте Батракова активируется пункт о фиксированных отступных для европейских клубов в размере около 16 миллионов евро.
"Такие сообщения периодически появляются. Назывался не только "ПСЖ", но и другие клубы. Алексей совершенно спокойно относится (к этому) и трудится. Если будет предложение, которое будет устраивать клуб и Алексея, тогда можно будет о чем-то говорить", - сказал Кузьмичев.
"Диалога с "ПСЖ" не было. Насколько знаю, у "Локомотива" тоже", - отметил собеседник агентства.
Ранее Кузьмичев заявлял РИА Новости, что приоритетными вариантами продолжения карьеры для Батракова являются клубы из Италии или Испании. "Если предположить, что "ПСЖ" заинтересован, там тренер испанец — Луис Энрике. Считаю, что это один из сильнейших тренеров, под руководством которого стоит поработать", - подчеркнул он.
Батракову 20 лет. В сезоне-2025/26 полузащитник принял участие в 31 матче за "Локомотив" во всех турнирах, забив 16 мячей.
