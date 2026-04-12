Кисляк считает, что ЦСКА уступил "Сочи" не по игре - РИА Новости Спорт, 12.04.2026
18:12 12.04.2026
Кисляк считает, что ЦСКА уступил "Сочи" не по игре

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк в разговоре с журналистами заявил, что его команда уступила "Сочи" в матче чемпионата России по футболу не по игре.
ЦСКА в воскресенье на своем поле проиграл "Сочи" (0:1) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Единственный мяч с пенальти забил Мартин Крамарич.
"Сочи" переиграл нас разве что голом. Не считаю, что они переиграли нас в игре. Может, только в первые 15 минут они были лучше, но в остальном мы доминировали", - сказал Кисляк.
"Не стоит сетовать на судейство. Раз поставили пенальти, значит, был", - отметил полузащитник ЦСКА.
"Сочи" прервал шестиматчевую серию поражений в РПЛ. Победить в чемпионате России клуб не мог на протяжении 10 встреч. Команда Игоря Осинькина идет на последнем, 16-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. ЦСКА с 42 баллами располагается на пятой позиции.
ФутболСпортРоссияМатвей КислякМартин КрамаричИгорь ОсинькинПФК ЦСКАСочиРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
