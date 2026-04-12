Малафеев поддержал Латышонка
12:12 12.04.2026 (обновлено: 13:18 12.04.2026)
Малафеев поддержал Латышонка

Малафеев: Латышонок может вернуть место основного вратаря "Зенита"

© РИА Новости / Михаил Киреев
Евгений Латышонок
Евгений Латышонок. Архивное фото
Евгений Латышонок. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший вратарь "Зенита" и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев в разговоре с РИА Новости высказался в поддержку голкипера "сине-бело-голубых" Евгения Латышонка в вопросе конкуренции за звание основного вратаря команды.
Латышонок по ходу сезона-2025/26 проиграл конкуренцию Денису Адамову в качестве основного вратаря "Зенита". Он принял участие в 13 матчах команды во всех турнирах (девять из них в Кубке России), шесть раз сыграв "на ноль". 8 апреля в серии послематчевых пенальти "Зенит" с ним в составе уступил "Спартаку".
"Латышонок, к сожалению, в определенный момент проиграл конкуренцию. По определенным обстоятельствам так бывает. Все это больше в его голове, потому что по качествам для меня он и Денис Адамов - два равноценных вратаря по футбольным качествам. Тот, кто в лучшей психологической форме находится, тот и играет", - сказал Малафеев.
"Я считаю, что в любой момент Латышонок может вернуть место в составе. Понятно, что для этого нужны не только его качественные тренировки, но и либо травмы, либо ошибки конкурента, чего все бы не хотели. Это его ситуация, с которой ему нужно справляться и обязательно бороться, потому что проиграв в такой ситуации, можно сделать огромный шаг назад", - подчеркнул собеседник агентства.
