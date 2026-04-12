Кравцов: Фьюри не ставил задачу завершить бой с Махмудовым нокаутом

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости, Олег Богатов. Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри не ставил перед собой цель обязательно нокаутом завершить бой с россиянином Арсланбеком Махмудовым, британец аккуратно выигрывал раунд за раундом, лишая соперника шансов, заявил РИА Новости председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов.
"Особых шансов на победу у Махмудова не было. На мой взгляд, изначально было понятно, что только какой-то лаки панч (нокаутирующий удар) может решить этот бой в сторону Арсланбека. Нудный бой, Фьюри никуда не торопился и не обострял ситуацию. Арсланбек пытался что-то сделать, но у него не получалось. Все ведь зависит от уровня соперников: раньше он в кого-то попадал, а в данном случае не получилось", - сказал Кравцов.
"Сложилось такое ощущение, что Фьюри и не хотел завершить бой досрочно. Я не думаю, что Тайсон ставил перед собой такую задачу. Потому что когда ты это делаешь, то всегда есть риск, что ты можешь сам налететь на встречный удар. Поэтому он аккуратно выигрывал раунд за раундом, и у него все получилось", - добавил собеседник агентства.
Махмудову 36 лет, в октябре он завоевал второстепенный титул чемпиона в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На его счету 21 победа и три поражения на профессиональном ринге.
Фьюри владел титулами WBA (2015-2016), WBO (2015-2016), IBO (2015-2016), IBF (2015), WBC (2020-2024). Ранее британец неоднократно объявлял о завершении карьеры и возвращался в бокс. В 2017 году боксер получил двухлетнюю дисквалификацию после положительного результата допинг-пробы на метаболит кокаина. На счету 37-летнего британца 35 побед, два поражения и одна ничья.
