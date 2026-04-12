Тренеры мешали судье в матче "Зенита" и "Краснодара", считает эксперт

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший арбитр всероссийской категории Игорь Федотов в разговоре с РИА Новости заявил, что тренеры петербургского "Зенита" и "Краснодара" мешали работе главного арбитра матча Сергея Карасева.
"Зенит" и "Краснодар" 12 апреля в Санкт-Петербурге сыграли вничью (1:1) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). По два игрока в этой встрече получили предупреждения. На 78-й минуте игры после вмешательства судей, отвечающих за систему видеоассистента рефери (VAR), прямую красную карточку получил вингер "Зенита" Педро.
«
"Нормальная, сложная работа Карасева. Сначала пытались его провоцировать, больше всего, конечно же, (Александр) Соболев, но потом успокоились. Тренеры тоже начинали провоцировать - они занимались не футболом, а мешали Карасеву работать на поле. В принципе, потом Карасев сказал тренеру "Краснодара", что не надо ему мешать, надо заниматься своими делами, своими игроками", - сказал Федотов.