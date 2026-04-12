Рейтинг@Mail.ru
Тренеры мешали судье в матче "Зенита" и "Краснодара", считает эксперт - РИА Новости Спорт, 12.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:02 12.04.2026 (обновлено: 22:15 12.04.2026)
Тренеры мешали судье в матче "Зенита" и "Краснодара", считает эксперт

Федотов: тренеры мешали работе судьи в матче "Зенита" и "Краснодара"

© РИА Новости / Алексей Даничев
Футбол. РПЛ. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Краснодар" (Краснодар)
Футбол. РПЛ. Зенит (Санкт-Петербург) - Краснодар (Краснодар) - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Футбол. РПЛ. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Краснодар" (Краснодар)
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший арбитр всероссийской категории Игорь Федотов в разговоре с РИА Новости заявил, что тренеры петербургского "Зенита" и "Краснодара" мешали работе главного арбитра матча Сергея Карасева.
"Зенит" и "Краснодар" 12 апреля в Санкт-Петербурге сыграли вничью (1:1) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). По два игрока в этой встрече получили предупреждения. На 78-й минуте игры после вмешательства судей, отвечающих за систему видеоассистента рефери (VAR), прямую красную карточку получил вингер "Зенита" Педро.
"Нормальная, сложная работа Карасева. Сначала пытались его провоцировать, больше всего, конечно же, (Александр) Соболев, но потом успокоились. Тренеры тоже начинали провоцировать - они занимались не футболом, а мешали Карасеву работать на поле. В принципе, потом Карасев сказал тренеру "Краснодара", что не надо ему мешать, надо заниматься своими делами, своими игроками", - сказал Федотов.
"Зенит" с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. "Краснодар" располагается на первой строчке, набрав на одно очко больше. В 25-м туре петербуржцы на выезде 19 апреля сыграют с махачкалинским "Динамо". Краснодарцы в этот же день примут калининградскую "Балтику".
Футбол. РПЛ. Зенит (Санкт-Петербург) - Краснодар (Краснодар) - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
ФутболПедроКраснодарЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    13.04 17:00
    К. Норри
    С. Вавринка
  • Футбол
    13.04 17:15
    Акрон
    Динамо Москва
  • Хоккей
    13.04 19:00
    Торпедо НН
    Металлург Мг
  • Хоккей
    13.04 19:30
    Ак Барс
    Динамо Минск
  • Футбол
    13.04 19:45
    Факел
    Родина
  • Футбол
    13.04 21:45
    Фиорентина
    Лацио
  • Футбол
    13.04 22:00
    Леванте
    Хетафе
  • Футбол
    13.04 22:00
    Манчестер Юнайтед
    Лидс
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала