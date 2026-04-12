Гаджиев пошутил про прогресс Евсеева по уменьшению числа матерных слов

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Почетный президент махачкалинского футбольного клуба "Динамо" Гаджи Гаджиев в разговоре с РИА Новости в шутку отметил прогресс главного тренера команды Вадима Евсеева в вопросе уменьшения количества матерных слов во флеш-интервью.
"Динамо" в воскресенье на выезде сыграло вничью с "Локомотивом" со счетом 1:1 в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Евсеев во время послематчевого флеш-интервью семь раз использовал нецензурную лексику. После матча предыдущего тура Евсеев использовал 12 нецензурных слов в интервью.
"Привычка - вторая натура. Видите, уже меньше нецензурных слов, прогресс есть. Мы живем в обществе, где мат - это не ругательство, а разговорная речь, но, конечно, это его не оправдывает. От этого нужно отходить. Для Дагестана это вообще нонсенс. Значительная часть населения религиозна, мат категорически запрещен. Думаю, в этот раз штраф будет автоматическим", - сказал Гаджиев.
По итогам предыдущего тура контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал тренера на 100 тысяч рублей.