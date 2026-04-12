Евсеев заявил, что его любовь с болельщиками "Локомотива" взаимна
19:42 12.04.2026
Евсеев заявил, что его любовь с болельщиками "Локомотива" взаимна

Евсеев заявил, что его любовь с болельщиками московского "Локомотива" взаимна

Вадим Евсеев
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер махачкалинского футбольного клуба "Динамо" Вадим Евсеев заявил, что его любовь с болельщиками московского "Локомотива" взаимна.
В воскресенье в Москве махачкалинское "Динамо" сыграло вничью с "Локомотивом" (1:1) в матче 24-го тура чемпионата России. Болельщики "Локомотива" тепло встретили Евсеева.
Генеральный директор махачкалинского Динамо Шамиль Газизов - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
"Надеюсь, последнее наказание": Газизов высказался о штрафе Евсеева за мат
9 апреля, 17:09
"Отдали игру. Все складывалось в нашу пользу. Забили, были моменты, которые не реализовали. Во втором тайме были разрывы. Эти компоненты не доработали. Никого не считаю виноватым в пропущенном голе. Проигрывает команда. Касаемо болельщиков "Локомотива", то всегда, когда приезжаю сюда, болельщики хорошо ко мне относились, и я тоже к ним хорошо отношусь и относился", - сказал Евсеев журналистам.
С 2000 по 2006 год Евсеев провел 161 матч в составе "Локомотива", дважды став с железнодорожниками чемпионом России.
Вадим Евсеев - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
В махачкалинском "Динамо" поддержали Евсеева после резонансного интервью
7 апреля, 11:01
 
