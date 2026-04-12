Есипенко сыграл вничью в 12-м раунде турнира претендентов

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл вничью с индийцем Рамешбабу Прагнанандхой в партии 12-го раунда турнира претендентов на мировую шахматную корону, проходящего на Кипре.

За два раунда до завершения турнира в таблице лидирует Синдаров (9 очков), которому для итоговой победы достаточно один раз сыграть вничью. Далее расположились Гири (7), Каруана (6), Накамура, Вэй И, Блюбаум (по 5,5), Прагнанандха (5) и Есипенко (4,5).