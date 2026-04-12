Есипенко сыграл вничью в 12-м раунде турнира претендентов

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл вничью с индийцем Рамешбабу Прагнанандхой в партии 12-го раунда турнира претендентов на мировую шахматную корону, проходящего на Кипре.
Встреча завершилась после 46-го хода, россиянин играл белыми фигурами.
После 10-го тура Есипенко потерял шансы на первое место на турнире.
Результаты других партий:
Жавохир Синдаров (Узбекистан) - Хикару Накамура (США) - 0,5:0,5;
Вэй И (Китай) - Аниш Гири (Нидерланды) - 0,5:0,5;
Маттиас Блюбаум (Германия) - Фабиано Каруана (США) - 0,5:0,5.
За два раунда до завершения турнира в таблице лидирует Синдаров (9 очков), которому для итоговой победы достаточно один раз сыграть вничью. Далее расположились Гири (7), Каруана (6), Накамура, Вэй И, Блюбаум (по 5,5), Прагнанандха (5) и Есипенко (4,5).
Соревнования с участием восьми кандидатов на матч с чемпионом мира проходят на Кипре в два круга в период с 29 марта по 15 апреля. Действующим чемпионом мира является индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу.