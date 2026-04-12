В Дагестане около 500 пострадавших от паводков получили первые выплаты

МАХАЧКАЛА, 12 апр - РИА Новости. Порядка 500 жителей Махачкалы, Дербентского и Хасавюртовского районов Дагестана, пострадавшие от наводнений, получили первые выплаты, сообщает администрация главы и правительства республики.
В пятницу министр труда и социального развития Дагестана Магомедзагид Кихасуров сообщил, что пострадавшие жители региона начали получать единовременную материальную помощь в 15 тысяч 675 рублей. Глава республики Сергей Меликов поручил перевести МФЦ в круглосуточный режим и помочь людям получить положенные им выплаты.
"Около 500 пострадавших в Махачкале, Дербентском и Хасавюртовском районах уже получили первые выплаты… Эта работа продолжается", – говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
В поселке Мамедкала Дербентского района, пострадавшем при прорыве плотины, за помощью обратились 368 человек, 157 из них деньги уже получили. По Махачкале уже составлено 1037 заключений, направленных в органы социальной защиты, произведены выплаты 190 пострадавшим. В Хасавюртовском районе средства довели до 139 человек.