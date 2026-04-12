Челестини заявил, что всегда предпочтет футболиста академии ЦСКА легионеру

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини заявил, что при равных условиях выбора всегда предпочтет футболиста академии армейцев, а не легионера.
ЦСКА в воскресенье проиграл "Сочи" 0:1 в домашнем матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В составе армейцев сыграли воспитанники команды Владислав Тороп, Кирилл Данилов, Матвей Кисляк и Кирилл Глебов.
"Если при одинаковых условиях у меня будет стоять выбор между легионером или игроком академии ЦСКА, я всегда выберу молодого игрока академии. Считаю, что так честно. Вы посмотрите сами: мы чемпионы страны именно в вопросе привлечения молодых игроков. Но в любом случае я всегда смотрю на то, как игрок проявляет себя, как работает. Все находятся в одинаковых условиях. И каждый игрок, который выходит на поле, заслужил это", - сказал Челестини журналистам.