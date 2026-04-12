"Авангард" одержал третью победу над ЦСКА в плей-офф КХЛ - РИА Новости Спорт, 12.04.2026
Хоккей
20:17 12.04.2026
"Авангард" одержал третью победу над ЦСКА в плей-офф КХЛ

"Авангард" обыграл ЦСКА в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Хоккеисты "Авангарда". Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Омский "Авангард" в овертайме обыграл московский ЦСКА в третьем матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась победой гостей со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0). В составе "Авангарда" шайбы забросили Джованни Фьоре (17-я минута), Михаил Гуляев (29) и Константин Окулов (75), в активе которого также голевая передача. У ЦСКА отличились Павел Карнаухов (3) и Джереми Рой (32).
Окулов забросил 200-ю шайбу в КХЛ, а также набрал 100 очков в розыгрышах Кубка Гагарина.
Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Авангарда". Четвертый матч пройдет в Москве 14 апреля.
"Авангард", обыгравший в первом раунде плей-офф нижнекамский "Нефтехимик" (4-1), завершил регулярный чемпионат на втором месте в таблице Восточной конференции. ЦСКА финишировал четвертым на Западе, армейцы в первом раунде одержали победу над петербургским СКА (4-1).
ХоккейСпортМоскваКонстантин ОкуловДжереми РойАвангардЦСКАНефтехимикПавел КарнауховКХЛ 2025-2026Кубок Гагарина
 
