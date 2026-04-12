Челестини: Акинфеев сам сообщит, когда будет готов вернуться на поле
16:54 12.04.2026

Челестини: Акинфеев сам сообщит, когда будет готов вернуться на поле

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев сам сообщит, когда будет готов вернуться на поле, заявил на пресс-конференции главный тренер московского футбольного клуба Фабио Челестини.
В воскресенье ЦСКА уступил на своем поле "Сочи" со счетом 0:1 в матче 24-го тура чемпионата России. Ворота хозяев защищал Владислав Тороп. Акинфеев не восстановился после травмы, полученной в игре 23-го тура против тольяттинского "Акрона".
"Пока не знаю, выйдет ли Акинфеев в следующем матче, - сказал Челестини. - Но у него достаточно опыта, и он сам нам скажет, когда будет готов вернуться на поле".
Акинфееву 8 апреля исполнилось 40 лет.
