Челестини: Акинфеев сам сообщит, когда будет готов вернуться на поле

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев сам сообщит, когда будет готов вернуться на поле, заявил на пресс-конференции главный тренер московского футбольного клуба Фабио Челестини.
В воскресенье ЦСКА уступил на своем поле "Сочи" со счетом 0:1 в матче 24-го тура чемпионата России. Ворота хозяев защищал Владислав Тороп. Акинфеев не восстановился после травмы, полученной в игре 23-го тура против тольяттинского "Акрона".
"Пока не знаю, выйдет ли Акинфеев в следующем матче, - сказал Челестини. - Но у него достаточно опыта, и он сам нам скажет, когда будет готов вернуться на поле".
Акинфееву 8 апреля исполнилось 40 лет.