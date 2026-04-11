Ликсутов: резидент ОЭЗ "Технополис Москва" вышел на рынок Балкан

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Резидент особой экономической зоны "Технополис Москва", разработчик панелей и дисплеев открыл представительство в Сербии, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Продукция данного предприятия уже активно экспортируется в страны СНГ

Ликсутов рассказал, что особая экономическая зона “Технополис Москва” является центром разработки высокотехнологичных решений в городе.

"В ОЭЗ работает свыше 240 компаний из ключевых отраслей — от фармацевтики до микроэлектроники. По поручению (мэра Москвы - ред.) Сергея Собянина город оказывает этим предприятиям всестороннюю поддержку, благодаря которой они создают конкурентоспособную и востребованную продукцию, а также выходят на международный уровень", — сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Заместитель мэра добавил, что данный производитель дисплеев, интерактивного оборудования и вычислительной техники открыл представительство в Сербии . Данное предприятие уже экспортирует свою продукцию в Казахстан

Отмечается, что NexTouch (ГК "Некс-Т") выпускает более 45 различных типов устройств и благодаря поддержке города непрерывно инвестирует в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, расширение производства, а также реализует проекты для укрепления технологического суверенитета. Руководством предприятия было подписано эксклюзивное дистрибьюторское соглашение с партнером — брендом Tactus, который будет представлять столичные технологии на Балканах

В свою очередь, гендиректор компании Владимир Крикушенко заявил, что расширение международного присутствия является продолжением системной экспортной стратегии компании.

В церемонии открытия представительства приняли участие руководство предприятия, ведущие сербские интеграторы и дистрибьюторы, а также представители международных компаний. Партнеры отметили высокую конкурентоспособность московской продукции, ее соответствие запросам рынка, совместимость с локальными IT-системами и возможности адаптации под задачи заказчиков, отметили в пресс-службе департамента. В ходе презентации стороны обсудили перспективы применения решений в образовательных, бизнес- и инфраструктурных проектах страны.

Поддержку в продвижении за рубежом предприятию системно оказывает автономная некоммерческая организация "Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности “Моспром”". Этот разработчик активно участвует в бизнес-миссиях и отраслевых выставках. АНО "Моспром" берет на себя затраты на логистику экспонатов и организацию деловых переговоров с потенциальными партнерами. В 2026 году при поддержке центра данная компания представила свою продукцию в Индии , а в 2025 году — в Марокко

Кроме того, столичным экспортерам активно помогает государство. Так, нацпроект "Международная кооперация и экспорт" предоставляет целый комплекс мер информационной, финансовой, а также страховой и логистической поддержки. В рамках национального проекта также работает цифровая платформа "Мой экспорт". Там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.