15:11 11.04.2026 (обновлено: 16:03 11.04.2026)
"100 тысяч - это немного": Ловчев оценил наказание Евсеева за мат

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Штраф в размере 100 тысяч рублей для главного тренера махачкалинской команды "Динамо" Вадима Евсеева в настоящее время является не такой значительной суммой для людей, занятых в футбольной индустрии, заявил РИА Новости экс-защитник московского "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев.
"Динамо" 5 апреля дома в 23-м туре чемпионата России сыграло вничью с калининградской "Балтикой" - 2:2. Евсеев в послематчевом флеш-интервью использовал 12 нецензурных слов меньше чем за минуту. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) в четверг оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей.
"Сто тысяч рублей – это практически никакое наказание для тренера Евсеева. Для сегодняшних людей футбола это немного. Я бы посоветовал Российскому футбольному союзу повысить ставки в пять раз, и чтобы все эти штрафы шли ветеранам футбола", - сказал Ловчев.
