Бойцам СВО, проходящим лечение в Петербурге, передали пасхальные наборы

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. При поддержке спикера Совфеда Валентины Матвиенко в Санкт-Петербурге организована акция по передаче пасхальных наборов проходящим лечение бойцам специальной военной операции, сообщается на сайте СФ.
Праздничные наборы доставлены в Военно-медицинскую академию, Окружной военный госпиталь, а также в Госпиталь для ветеранов войн.
"Санкт-Петербургское отделение Российского фонда мира совместно с Иоанновским ставропигиальным женским монастырем подготовили 2100 праздничных пасхальных наборов для участников СВО, находящихся на лечении и реабилитации в медицинских учреждениях города. Акция состоялась уже четвертый год подряд при поддержке председателя Совета Федерации, представителя от исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко", - говорится в сообщении.
Помощник спикера СФ Людмила Косткина рассказала, что сестры и прихожане монастыря собрали и оформили праздничные наборы с куличами, пасхальными яйцами, шоколадом и иконками с молитвой о здравии.
Все наборы были освящены в монастыре в Великую субботу накануне Пасхи и доставлены волонтерами Российского фонда мира в медучреждения города.
Настоятельница монастыря игуменья Людмила поблагодарила Матвиенко за постоянную помощь монастырю и поддержку участников СВО.