13:18 11.04.2026 (обновлено: 14:02 11.04.2026)
"Хорош на уровне средних игроков РПЛ": Ловчев высказался о Батракове

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков является талантливым футболистом и выделяется на общем фоне игроков Российской премьер-лиги (РПЛ), но трудно оценить, сможет ли он раскрыться на фоне партнеров высокого уровня в случае перехода в подходящий ему по стилю французский "ПСЖ", заявил РИА Новости экс-защитник сборной СССР Евгений Ловчев.
Ранее портал "Чемпионат" сообщил, что Батраков может перейти в "ПСЖ" летом 2026 года. По информации источника, в настоящий момент действующие победители Лиги чемпионов собирают информацию о Батракове. Представитель "ПСЖ", за который выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов, вскоре должен прилететь в Москву для личных переговоров. По окончании сезона в контракте Батракова активируется пункт о фиксированных отступных для европейских клубов в размере около 16 миллионов евро.
"Алексей Батраков – интересный футболист. Но он хорошо выглядит на уровне средних игроков, которые есть у нас в стране. А как он будет смотреться среди футболистов высокого уровня, которые собраны в "ПСЖ", сейчас оценить трудно. Но парень он талантливый, и стиль, в который играет французская команда, ему подходит. Но сейчас сложно говорить, сможет ли он там заиграть или нет", - сказал Ловчев.
"Я приведу один пример. (Главный тренер киевского "Динамо") Валерий Лобановский очень долго выдерживал Андрея Шевченко. И не отпускал его, пока за него давали 10 миллионов долларов. А когда "Милан" предложил за него 25 миллионов, то сразу отпустил. А те 25 миллионов – это как 150 миллионов сейчас. И Лобановский понимал, что если даже Шевченко сыграет неважно одну игру, две, три, то его не посадят на лавочку, а будут давать ему играть. И талант Андрея привел к тому, кем он в итоге стал. Поэтому в ситуации с Батраковым все будет зависеть от очень многих факторов: за сколько его купят, как к нему будет относиться тренер и так далее", - добавил собеседник агентства.
Батракову 20 лет. В сезоне-2025/26 полузащитник принял участие в 30 матчах за "Локомотив" в различных турнирах, забив 16 мячей. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 25 млн евро.
