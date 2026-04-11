Кросби признался, что много думает об Овечкине

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Канадский нападающий клуба "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби, комментируя возможный уход российского капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заявил, что ему очень повезло, что он выступал в одном дивизионе с ним, назвав россиянина величайшим бомбардиром и невероятным хоккеистом.
Контракт 40-летнего Овечкина истекает по окончании сезона. В январе 2026 года руководство клуба сообщило, что решение о будущем нападающего в команде еще не принято.
"Если бы я мог бросать шайбу так же, как он, я бы тоже это постоянно делал. Люди постоянно говорят о его броске, и да, это здорово. Он мог сделать шесть или семь мощных бросков за игру. Это очень сложно. Он просто невероятный хоккеист. Мне очень повезло, что я играю в одном дивизионе с величайшим бомбардиром всех времен, большая честь для меня", - заявил Кросби в интервью The Athletic.
Ранее Овечкин заявил, что примет решение о своем будущем летом после разговора с семьей и окружением. В 2025 году россиянин сообщал о планах вернуться в московское "Динамо", воспитанником которого он является.
"Я много думал об Овечкине, потому что знаю, что сейчас он постоянно размышляет о своей карьере. Когда достигаешь определенного возраста, это неизбежно. Каждому игроку рано или поздно приходится с этим сталкиваться. Он многого добился и сделал потрясающую карьеру. И я знаю, что он по-прежнему невероятно увлечен хоккеем. Это очевидно. В последнее время я часто думал о том, что он будет делать дальше, ведь никогда не знаешь, что произойдет", - заключил Кросби.
Овечкин является лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ, он забросил 928 шайб в 1569 матчах. Также в его активе 756 передач. В 161 матче в плей-офф НХЛ россиянин отметился 77 голами и сделал 70 передач.