Кросби и Малкин не сыграют в матче НХЛ против "Вашингтона"
20:00 11.04.2026 (обновлено: 21:15 11.04.2026)
Кросби и Малкин не сыграют в матче НХЛ против "Вашингтона"

© REUTERS / Ron ChenoyХоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин
Хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Нападающие "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби и Евгений Малкин, а также еще шесть игроков основного состава не примут участия в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вашингтон Кэпиталз", сообщает команда в соцсети Х.
Встреча между "Питтсбургом" и "Вашингтоном" пройдет в субботу и начнется в 22:00 мск. "Пингвинз" с 98 очками идут на втором месте в Столичном дивизионе, где "Кэпиталз" располагаются на шестой позиции.
Помимо Малкина и Кросби, из-за незначительных повреждений из состава временно выведены Крис Летанг, Бенжамин Киндел, Брайан Раст, Паркер Уозерспун, Эрик Карлссон и Коннор Дьюар.
ХоккейСпортЕвгений МалкинСидни КросбиБрайан РастПиттсбург ПингвинзВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
