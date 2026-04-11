Кросби и Малкин не сыграют в матче НХЛ против "Вашингтона"

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Нападающие "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби и Евгений Малкин, а также еще шесть игроков основного состава не примут участия в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вашингтон Кэпиталз", сообщает команда в соцсети Х.

Встреча между "Питтсбургом" и "Вашингтоном" пройдет в субботу и начнется в 22:00 мск. "Пингвинз" с 98 очками идут на втором месте в Столичном дивизионе, где "Кэпиталз" располагаются на шестой позиции.