Горячкина уступила лидеру турнира претенденток в 11-м туре

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россиянка Александра Горячкина уступила представительнице Индии Рамешбабу Вайшали в 11-м туре шахматного турнира претенденток, который проходит на Кипре.
Партия завершилась после 45-го хода. Горячкина играла белыми. Для нее это поражение стало вторым на турнире.
В другой партии дня россиянка Екатерина Лагно сыграла вничью белыми фигурами с украинкой Анной Музычук.
Результаты оставшихся партий:
Тань Чжунъи (Китай) - Бибисара Асаубаева (Казахстан) - 0,5:0,5.
За три партии до конца турнира лидирует Вайшали, набрав 7 очков. Следом идут Чжу Цзиньэр, Музычук (по 6), Асаубаева, Лагно (по 5,5), Горячкина, Дешмукх (по 5) и Тань Чжунъи (4).
Турнир претенденток с участием восьми шахматисток проходит в два круга с 29 марта по 15 апреля. Победительница сыграет матч за шахматную корону с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.