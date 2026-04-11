Горячкина уступила лидеру турнира претенденток в 11-м туре

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россиянка Александра Горячкина уступила представительнице Индии Рамешбабу Вайшали в 11-м туре шахматного турнира претенденток, который проходит на Кипре.

За три партии до конца турнира лидирует Вайшали, набрав 7 очков. Следом идут Чжу Цзиньэр, Музычук (по 6), Асаубаева, Лагно (по 5,5), Горячкина, Дешмукх (по 5) и Тань Чжунъи (4).