Костромской "Спартак" обыграл "Черноморец" и выбил "Ротор" из зоны стыков

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Костромской "Спартак" одержал победу над новороссийским "Черноморцем" в матче 28-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Новороссийске завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе "Спартака" мячи забили Николай Тарасов (26) и Джордже Пантелич (75, с пенальти). У "Черноморца" отличился Александр Хубулов (10).
11 апреля 2026 • начало в 16:00
Завершен
09’ • Aleksandr Khubulov
26’ • Николай Тарасов
73’ • Djordje Pantelic (П)
На 53-й минуте защитник костромской команды Денис Жилмостных получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
"Спартак", набрав 44 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. "Черноморец" с 29 баллами располагается на 15-й строчке.
В другом матче красноярский "Енисей" в гостях обыграл "Чайку" из села Песчанокопское (Ростовская область) со счетом 4:1.
