Рейтинг@Mail.ru
"Реал Сосьедад" без Захаряна сыграл вничью с "Алавесом" в матче Ла Лиги - РИА Новости Спорт, 11.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:13 11.04.2026 (обновлено: 17:39 11.04.2026)
"Реал Сосьедад" без Захаряна сыграл вничью с "Алавесом" в матче Ла Лиги

© Фото : Пресс-служба "Реал Сосьедад"Болельщики "Реал Сосьедад"
Болельщики Реал Сосьедад - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© Фото : Пресс-служба "Реал Сосьедад"
Болельщики "Реал Сосьедад". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. "Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Алавесом" в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Сан-Себастьяне завершилась со счетом 3:3. В составе хозяев мячи забили Лука Сучич (14-я минута) и Орри Оскарссон (60), голкипер "Алавеса" Антонио Сивера отметился автоголом на 27-й минуте. У гостей отличились Ибраим Диабате (24) и Лукас Бойе (90+7), также мяч в свои ворота срезал защитник "Реал Сосьедад" Дуе Чалета-Цар (3). На третьей компенсированной ко второму тайму минуте красную карточку получил игрок обороны хозяев Серхио Гомес.
Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян провел весь матч на скамейке запасных. Спортсмен остался в запасе во второй встрече подряд.
"Реал Сосьедад" с 42 очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Алавес" с 33 баллами располагается на 15-й строчке.
В следующем матче "Алавес" 21 апреля сыграет в гостях с мадридским "Реалом", днем позднее "Реал Сосьедад" примет "Хетафе".
ФутболСпортРеал СосьедадЛука СучичЛукас БойеАнтонио СивераРеал МадридАлавесЧемпионат Испании по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    ЦСКА
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Салават Юлаев
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    ФК Париж
    Монако
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Жирона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Пиза
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Мец
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Вулверхэмптон
    4
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала