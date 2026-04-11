"Реал Сосьедад" без Захаряна сыграл вничью с "Алавесом" в матче Ла Лиги

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. "Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Алавесом" в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Сан-Себастьяне завершилась со счетом 3:3. В составе хозяев мячи забили Лука Сучич (14-я минута) и Орри Оскарссон (60), голкипер "Алавеса" Антонио Сивера отметился автоголом на 27-й минуте. У гостей отличились Ибраим Диабате (24) и Лукас Бойе (90+7), также мяч в свои ворота срезал защитник "Реал Сосьедад" Дуе Чалета-Цар (3). На третьей компенсированной ко второму тайму минуте красную карточку получил игрок обороны хозяев Серхио Гомес.
Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян провел весь матч на скамейке запасных. Спортсмен остался в запасе во второй встрече подряд.
"Реал Сосьедад" с 42 очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Алавес" с 33 баллами располагается на 15-й строчке.