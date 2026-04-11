"Ахмат" сыграл вничью с "Крыльями Советов" в матче РПЛ

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Грозненский "Ахмат" сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Самаре завершилась со счетом 2:2. В составе "Ахмата" мячи забили Георгий Мелкадзе (10-я минута) и Эгаш Касинтура (40, с пенальти). У "Крыльев Советов" отличились Амар Рахманович (5) и Никита Чернов (70).
11 апреля 2026 • начало в 14:00
Завершен
Мелкадзе забил седьмой гол в чемпионате в текущем сезоне и повторил личный рекорд, установленный в сезоне-2019/20 в составе "Тамбова".
"Ахмат" с 31 очком занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Крылья Советов " с 22 баллами располагаются на 13-й строчке.
КДК дисквалифицировал футболиста "Ахмата" Силву на два матча
9 апреля, 17:26