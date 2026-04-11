Рейтинг@Mail.ru
"Ахмат" сыграл вничью с "Крыльями Советов" в матче РПЛ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:08 11.04.2026 (обновлено: 16:44 11.04.2026)
"Ахмат" сыграл вничью с "Крыльями Советов" в матче РПЛ

"Ахмат" и "Крылья Советов" сыграли вничью в матче 24-го тура РПЛ

© РИА Новости / Александр Вильф
Футболисты "Ахмата" в матче РПЛ
Футболисты Ахмата в матче РПЛ
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Футболисты "Ахмата" в матче РПЛ. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Грозненский "Ахмат" сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Самаре завершилась со счетом 2:2. В составе "Ахмата" мячи забили Георгий Мелкадзе (10-я минута) и Эгаш Касинтура (40, с пенальти). У "Крыльев Советов" отличились Амар Рахманович (5) и Никита Чернов (70).
Российская премьер-лига (РПЛ)
11 апреля 2026 • начало в 14:00
Завершен
Крылья Советов
2 : 2
Ахмат
04‎’‎ • Амар Рахманович
(Максим Витюгов)
70‎’‎ • Никита Чернов
(Михайло Баньяц)
10‎’‎ • Георгий Мелкадзе
(Максим Самородов)
40‎’‎ • Эгаш Касинтура (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Мелкадзе забил седьмой гол в чемпионате в текущем сезоне и повторил личный рекорд, установленный в сезоне-2019/20 в составе "Тамбова".
"Ахмат" с 31 очком занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Крылья Советов " с 22 баллами располагаются на 13-й строчке.
В следующем матче "Крылья Советов" 18 апреля примут московский ЦСКА, днем позднее "Ахмат" сыграет в гостях со столичным "Спартаком".
ФутболСпортРоссияСамараГеоргий МелкадзеЭгаш КасинтураАмар РахмановичАхматКрылья СоветовТамбовРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    ЦСКА
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Салават Юлаев
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    ФК Париж
    Монако
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Жирона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Пиза
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Мец
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Вулверхэмптон
    4
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала