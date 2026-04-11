Звезда НБА Эмбиид выписался из больницы после операции

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Филадельфия Сиксерс" Джоэл Эмбиид выписан из больницы после операции по удалению аппендикса, сообщает ESPN.
Ранее 32-летний американец пропустил два матча регулярного чемпионата НБА. В четверг он перенес экстренную операцию после того, как у него диагностировали аппендицит. В клубе сообщили, что точных сроков его возвращения на площадку нет, восстановлением спортсмена будут заниматься врачи команды и его хирург.
"Филадельфия" идет в зоне плей-ин, располагаясь на восьмом месте турнирной таблицы Восточной конференции НБА, имея в своем активе 44 победы при 37 поражениях. В заключительном матче чемпионата команда примет "Милуоки Бакс" в ночь на понедельник по московскому времени.
Эмбиид признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата сезона-2022/23. В текущем сезоне Эмбиид набирал в среднем 26,9 очка и делал 7,7 подбора в 38 матчах чемпионата.