"Бавария" разгромила "Санкт-Паули" и обновила рекорд Бундеслиги

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" обыграла "Санкт-Паули" в матче 29-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Гамбурге завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей, у которых отличились Джамал Мусиала (9-я минута), Леон Горецка (53), Майкл Олисе (54), Николас Джексон (65) и Рафаэл Геррейру (88).
Мюнхенцы обновили принадлежавший им же рекорд по количеству голов за один сезон Бундеслиги. На счету команды 105 голов за пять туров до конца чемпионата. Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-1971/72 (101 гол).
Лидирующая в чемпионате "Бавария" набрала 76 очков и опережает идущую второй дортмундскую "Боруссию" на 12 очков. В следующем туре клуб может обеспечить себе чемпионство. "Санкт-Паули" (25 очков) идет 16-м.
11 апреля 2026 • начало в 19:30
(Николас Джексон)