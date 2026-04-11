В Дагестане арестовали директоров компании за хищение 550 миллионов рублей

МАХАЧКАЛА, 11 апр - РИА Новости. Финансовый директор и управляющий строительной компании "АР Групп" арестованы в Дагестане по подозрению в мошенничестве при продаже квартир с хищением более 550 миллионов рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

По версии следствия, подозреваемые в сговоре с гендиректором компании и другими неустановленными людьми с 2024 по 2025 год продавали квартиры в якобы строящихся многоквартирных домах в Махачкале. При этом часть строительных объектов вовсе не существовала, а на реальные строения фирма и фигуранты дела разрешений не получали. Так они, по данным следствия, похитили у людей свыше 552 миллионов рублей.