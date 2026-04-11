В Дагестане арестовали директоров компании за хищение 550 миллионов рублей

МАХАЧКАЛА, 11 апр - РИА Новости. Финансовый директор и управляющий строительной компании "АР Групп" арестованы в Дагестане по подозрению в мошенничестве при продаже квартир с хищением более 550 миллионов рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов республики.
В январе по этому делу была задержана и арестована генеральный директор компании Хадижат Гаджиева. В феврале глава Дагестана Сергей Меликов провел встречу с обманутыми дольщиками "АР Групп", на которой было сказано, что, по предварительным данным, от мошеннических схем компании пострадали около 2 тысяч человек.
"Кировский районный суд города Махачкалы рассмотрел ходатайства следствия об избрании меры пресечения двум фигурантам уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Под стражу на два месяца взяты финансовый директор и управляющий строительной компании ООО "АР Групп", подозреваемые в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ", – говорится в сообщении.
По версии следствия, подозреваемые в сговоре с гендиректором компании и другими неустановленными людьми с 2024 по 2025 год продавали квартиры в якобы строящихся многоквартирных домах в Махачкале. При этом часть строительных объектов вовсе не существовала, а на реальные строения фирма и фигуранты дела разрешений не получали. Так они, по данным следствия, похитили у людей свыше 552 миллионов рублей.