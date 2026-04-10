Масалитин назвал ключевой фактор в матче "Зенита" и "Краснодара" - РИА Новости Спорт, 10.04.2026
16:34 10.04.2026
Масалитин назвал ключевой фактор в матче "Зенита" и "Краснодара"

© Фото : Пресс-служба ФК "Салют"
Валерий Масалитин. Архивное фото
Валерий Масалитин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший футболист сборной СССР Валерий Масалитин заявил РИА Новости, что ключевым фактором в матче петербургского "Зенита" и "Краснодара" должно стать качество игры, а не работа арбитров.
Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 12 апреля и начнется в 19:30 мск. Матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обслужит судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.
"Понятно, что преимущество будет у "Зенита", потому что они играют дома, при своих болельщиках, как говорится, дома и стены помогают. Но матч будет очень непростой. Самое главное - чтобы судейство не вышло на первый план", - сказал Масалитин.
"В целом, если "Зенит" победит, он возглавит таблицу. Если выиграет "Краснодар", у него появится право на ошибку - можно будет сыграть вничью или даже допустить одно поражение без серьезных последствий. Если будет ничья - команды останутся при своих позициях. Поэтому матч многое решает, но чемпионство он не определит", - добавил собеседник агентства.
СпортВалерий МасалитинСергей Карасев (футбол)Сергей Карасев (баскетбол)КраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Зенит
 
