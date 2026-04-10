Рейтинг@Mail.ru
"Ювентус" подписал новый контракт со Спаллетти
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
10.04.2026
Футбол
 
15:46 10.04.2026
"Ювентус" подписал новый контракт со Спаллетти до 2028 года

© Фото : Социальные сети сборной Италии по футболуЛучано Спаллетти
Лучано Спаллетти - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© Фото : Социальные сети сборной Италии по футболу
Лучано Спаллетти. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" объявил на своей официальной странице в соцсети X о подписании нового контракта с главным тренером Лучано Спаллетти.
Новое соглашение рассчитано до 2028 года.
Спаллетти возглавил "Ювентус" в октябре 2025 года, сменив Игора Тудора и подписав договор сроком до конца текущего сезона.
Итальянскому тренеру 67 лет. С 2009 по 2014 год он возглавлял петербургский "Зенит". Вместе с "сине-бело-голубыми" два раза выиграл чемпионат России и по разу - Кубок и Суперкубок страны. С "Наполи" Спаллетти стал чемпионом Италии. Также он возглавлял "Эмполи", "Сампдорию", "Удинезе", "Анкону", "Рому", "Интер" и сборную Италии.
ФутболСпортИталияРоссияЛучано СпаллеттиЮвентусЗенитНаполи
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    ЦСКА
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Салават Юлаев
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    ФК Париж
    Монако
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Жирона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Пиза
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Мец
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Вулверхэмптон
    4
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала