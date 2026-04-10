"Ювентус" подписал новый контракт со Спаллетти

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" объявил на своей официальной странице в соцсети X о подписании нового контракта с главным тренером Лучано Спаллетти.
Новое соглашение рассчитано до 2028 года.
Спаллетти возглавил "Ювентус" в октябре 2025 года, сменив Игора Тудора и подписав договор сроком до конца текущего сезона.
Итальянскому тренеру 67 лет. С 2009 по 2014 год он возглавлял петербургский "Зенит". Вместе с "сине-бело-голубыми" два раза выиграл чемпионат России и по разу - Кубок и Суперкубок страны. С "Наполи" Спаллетти стал чемпионом Италии. Также он возглавлял "Эмполи", "Сампдорию", "Удинезе", "Анкону", "Рому", "Интер" и сборную Италии.
