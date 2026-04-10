Женская сборная России по гандболу сыграла вничью с белорусками

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские гандболистки сыграли вничью с белорусками в первом матче Кубка победы.
Встреча в Волгограде завершилась со счетом 27:27. Соперницы проведут повторный матч 11 апреля.
В марте 2022 года российские и белорусские сборные и клубы были отстранены от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В марте совет Международной федерации гандбола (IHF) принял решение допустить до участия в соревнованиях юниорские и молодежные команды.
5 апреля, 18:49