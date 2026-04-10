Хет-трик Малена принес "Роме" победу над аутсайдером Серии А

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. "Рома" обыграла "Пизу" в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу.
10 апреля 2026 • начало в 21:45
Завершен
03’ • Дониэлл Мален
43’ • Дониэлл Мален
(Девайн Ренш)
52’ • Дониэлл Мален
(Матиас Суле)
Встреча в Риме завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, у которых хет-триком отметился Дониелл Мален (3, 43 и 52-я минуты).
Для игрока "Ромы" этот хет-трик стал вторым на профессиональном уровне: до этого, в сентябре 2019 года, представлявший ПСВ нападающий забил пять мячей в матче чемпионата Нидерландов против "Витесса" (5:0), который тогда возглавлял бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий.
"Монако" без Головина крупно проиграл "Парижу"
Вчера, 22:09