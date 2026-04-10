Хет-трик Малена принес "Роме" победу над аутсайдером Серии А

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. "Рома" обыграла "Пизу" в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча в Риме завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, у которых хет-триком отметился Дониелл Мален (3, 43 и 52-я минуты).