Хет-трик Малена принес "Роме" победу над аутсайдером Серии А

23:48 10.04.2026
Хет-трик Малена принес "Роме" победу над идущей последней в Серии А "Пизой"

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. "Рома" обыграла "Пизу" в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
10 апреля 2026 • начало в 21:45
Завершен
Рома
3 : 0
Пиза
03‎’‎ • Дониэлл Мален
43‎’‎ • Дониэлл Мален
(Девайн Ренш)
52‎’‎ • Дониэлл Мален
(Матиас Суле)
Встреча в Риме завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, у которых хет-триком отметился Дониелл Мален (3, 43 и 52-я минуты).
Для игрока "Ромы" этот хет-трик стал вторым на профессиональном уровне: до этого, в сентябре 2019 года, представлявший ПСВ нападающий забил пять мячей в матче чемпионата Нидерландов против "Витесса" (5:0), который тогда возглавлял бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий.
"Рома" с 57 очками занимает шестое место в таблице Серии А, "Пиза" (18 очков) идет на последней, 20-й строчке.
