Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Большинство (75%) россиян оценивают положительно работу президента РФ Владимира Путина на своем посту, 74% респондентов доверяют главе государства, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение", опубликованных на его сайте.
Согласно результатам, большинство (75%) респондентов считают, что Путин скорее хорошо работает на посту президента России, 12% россиян придерживаются противоположного мнения. Кроме того, 74% граждан РФ заявили, что скорее доверяют президенту РФ, в то время как недоверие Путину выразили 16% опрошенных.
Почти половина (47%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 32% россиян ответили, что скорее недовольны работой кабмина РФ. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 54% граждан, 14% респондентов не одобряют его работу.
Участникам опроса также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Больше трети (35%) россиян сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 10% отдали бы голоса за ЛДПР, 7% - за КПРФ, 5% - за "Новых людей" и 4% - за "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен с 3 по 5 апреля среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
