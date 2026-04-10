10:05 10.04.2026
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина

ФОМ: 75% россиян положительно оценивают работу Путина

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Большинство (75%) россиян оценивают положительно работу президента РФ Владимира Путина на своем посту, 74% респондентов доверяют главе государства, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение", опубликованных на его сайте.
Согласно результатам, большинство (75%) респондентов считают, что Путин скорее хорошо работает на посту президента России, 12% россиян придерживаются противоположного мнения. Кроме того, 74% граждан РФ заявили, что скорее доверяют президенту РФ, в то время как недоверие Путину выразили 16% опрошенных.
Фрегат Адмирал Григорович - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Необычный шаг Путина вызвал возмущение на Западе
Вчера, 14:05
Почти половина (47%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 32% россиян ответили, что скорее недовольны работой кабмина РФ. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 54% граждан, 14% респондентов не одобряют его работу.
Участникам опроса также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Больше трети (35%) россиян сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 10% отдали бы голоса за ЛДПР, 7% - за КПРФ, 5% - за "Новых людей" и 4% - за "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен с 3 по 5 апреля среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Опрос показал мнение россиян о демократии в стране
8 апреля, 11:14
 
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинФонд "Общественное мнение"Госдума РФЕдиная Россия
 
 
