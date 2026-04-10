МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Отправка Владимиром Зеленским украинских специалистов ПВО на Ближний Восток обернулась неудачей, пишет L'AntiDiplomatico.
"После того как Зеленский предложил "помощь" в конфликте в Персидском заливе, арабские шейхи попросили украинских специалистов по ПВО уехать. Оказалось, что все пять объектов, которые те "защищали", были уничтожены. Более того, украинские ракеты ПВО попали по двум небоскребам в Эмиратах. В итоге Киев нажил себе врагов в Тегеране: Иран нанес удар по украинской базе и складам БПЛА в ОАЭ. Склады уничтожены, а 21 "специалист" из Украины не вернулся домой", — говорится в публикации.
Представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил 28 марта, что ВКС и ВМС Корпуса стражей исламской революции поразили военный склад в Дубае, где находились более 20 украинцев.
В среду ночью американский лидер Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с Вашингтоном в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.