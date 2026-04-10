00:02 10.04.2026
"Кристал Пэлас" разгромил "Фиорентину" в матче 1/4 финала Лиги конференций

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Английский футбольный клуб "Кристал Пэлас" обыграл итальянскую "Фиорентину" в первом матче четвертьфинала Лиги конференций.
Встреча в Лондоне завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Мячи забили Жан-Филипп Матета (24-я минута, с пенальти), Тайрик Митчелл (31) и Исмаила Сарр (90).
Ответная встреча состоится во Флоренции 16 апреля.
В других матчах 1/4 финала немецкий "Майнц" одержал домашнюю победу над французским "Страсбуром" со счетом 2:0, а украинский "Шахтер" на своем поле обыграл нидерландский АЗ - 3:0.
ФутболСпортЖан-Филипп МатетаТайрик МитчеллИсмаила СаррКристал ПэласФиорентинаМайнц 05
 
