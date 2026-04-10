"Мне повезло тренировать одного из лучших": Карбери восхитился Овечкиным

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери заявил, что следующие три матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) могут быть последними для Александра Овечкина в клубе, в связи с чем важно ценить это время.
Контракт 40-летнего Овечкина истекает по окончании сезона. В январе 2026 года руководство клуба сообщило, что решение о будущем нападающего в команде еще не принято.
"Это, безусловно, влияет - нельзя об этом не думать. Как я уже говорил нашему тренерскому штабу: я думаю, важно понимать, что у нас есть свои обязанности, и мы сосредоточены на том, что нам нужно делать как тренерам. Но также стоит на секунду остановиться и задуматься о том, что вы тренируете одного из величайших игроков в истории хоккея, и это могут быть последние три игры регулярного сезона, в которых у нас есть возможность это сделать. И нам очень повезло, что наш тренерский штаб имеет возможность тренировать этого парня. Поэтому важно найти минутку, чтобы об этом подумать", - приводит слова Карбери журналист Тарик Эль-Башир в соцсети Х.
Идущему шестым в таблице Столичного дивизиона "Вашингтону" осталось провести в "регулярке" матчи с "Питтсбург Пингвинз" (11 и 12 апреля) и "Коламбус Блю Джекетс" (14 апреля).
Овечкин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги (928). Предыдущий рекорд принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894).
