Клуб MLS "Цинциннати" провел переговоры с окружением Неймара, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 10.04.2026
01:51 10.04.2026
Клуб MLS "Цинциннати" провел переговоры с окружением Неймара, пишут СМИ

The Athletic: клуб MLS "Цинциннати" провел переговоры с окружением Неймара

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Цинциннати" провел предварительные переговоры с представителями бразильского нападающего Неймара о возможном переходе, сообщает The Athletic.
По информации источника, обсуждение находится на ранней стадии. В клубе оценивают интерес и требования Неймара, а также рассматривают целесообразность потенциального трансфера. При этом в "Цинциннати" считают, что клуб может стать привлекательным направлением для звездных игроков, а также выражают уверенность в том, что их финансовые возможности и инфраструктура могут заинтересовать бразильца.
Отмечается, что потенциальным препятствием для перехода может стать лимит на игроков с особым статусом, чья зарплата превышает установленный потолок лиги. В настоящее время три таких слота занимают Кевин Денке, Майлз Робинсон и Эвандер, у которых действуют долгосрочные контракты.
Неймару 34 года. Его соглашение с бразильским "Сантосом" рассчитано до конца 2026 года. С начала года нападающий провел за клуб шесть матчей и забил три мяча.
