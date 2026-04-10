Что монах Авель говорил о будущем России и мира

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В архивах хранятся записи человека, который за два столетия до событий описал падение империи, мировые войны и появление правителя с "меткой судьбы". Монах Авель видел то, чего не видел никто.

Что он говорил о нашем времени?

Крестьянин, ставший пророком

В Тульской губернии 18 марта 1757 года появился на свет Василий Васильев — обычный крепостной. В 1774-м женился "против воли". В 1785 году, получив откупную у своего барина, тайно ушел из деревни, оставив жену и троих детей.

Странствие по Руси привело его в Валаамский монастырь, где он принял монашество под именем Авель. Там к нему стали приходить видения — и он начал их записывать, а затем шифровать.

В обители не задержался — около десяти лет скитался, пока не осел в Николо-Бабаевском монастыре под Ярославлем. Там инок составил свою первую "пророческую книгу".

Разгневал императрицу

Авель предрек Екатерине II: "Будет править 40 лет, а потом будет свергнута сыном своим". Весть дошла до Петербурга быстро.

От смертной казни его спасла только милость самой императрицы — Авеля заточили в Шлиссельбургскую крепость. Через полгода Екатерина скончалась.

После этого его отправили сначала в Кострому, потом на Соловки. Освободили только в 1813-м.

Пророчества для династии

После смерти Екатерины новый государь вызвал монаха к себе и долго с ним беседовал.

Авель предсказал императору Павлу I: "На Софрония Иерусалимского от неверных слуг мученическую кончину приемлешь, в опочивальне своей удушен будешь злодеями, коих греешь ты на царственной груди своей". Предсказание сбылось — Павла I убили заговорщики в собственной спальне.

О старшем сыне Павла — Александре I — Авель говорил: "Француз Москву при Нем спалит, а Он Париж у него заберет и Благословенным наречется". Именно при Александре I Наполеон сжег столицу, но в итоге русский император триумфально вошел в Париж.

Брату Александра, Николаю I, монах предрек начало его правления "дракою, бунтом вольтерьянским" — восстание декабристов подтвердило эти слова. Император, не терпящий мистики, за дерзкие видения сослал Авеля в Суздаль в 1826 году. Там старец и скончался в 1841-м.

Николаю II Авель предсказал: "На венец терновый сменит он корону царскую, предан будет народом своим, как некогда Сын Божий. Искупитель будет, искупит собой народ свой".

"Безбожное иго"

Авель описывал две мировые войны, предвидел появление боевой авиации, подводного флота и химического оружия — технологий, которых в его время просто не существовало. Предсказывал, что ждет Россию после падения монархии — писал о трех "лютых игах", которые переживет страна: татарском, польском и грядущем, "безбожном".

"Будет скорпион бичевать землю Русскую, грабить святыни ее, закрывать церкви Божии, казнить лучших людей русских". Толкователи связывают образ "скорпиона" со Львом Троцким, родившимся 7 ноября (Скорпион).

Даже Ленина монах увидел — назвал его "мужиком с топором, которого положат в хрустальный гроб".

Правитель с "меткой судьбы"

Самое обсуждаемое пророчество Авеля касается правителя, который возродит Россию: "Имя его трикратно суждено истории российской. Два тезоименитых уже были на престоле, но не царском. Он же воссядет на царский, как третий. В нем спасение и счастье державы российской".

Авель утверждал : "Двое уже были — одному богатыри служили, второй будет рожден в один день, а чествовать его будут в другой". На третьем — "метка судьбы".

© РИА Новости Перейти в медиабанк Владимир Ильич Ленин в автомобиле перед отъездом с Красной площади в День международной солидарности трудящихся. 1919 год

Толкователи сходятся на том, что речь идет об имени Владимир. Первый — князь Владимир, Креститель Руси. Второй — Владимир Ленин, родился 10 апреля по старому стилю, а праздновали 22 апреля из-за календарной реформы. О третьем пока что можно только гадать.

Когда придет конец

Авель был убежден : "Велика будет потом Россия, сбросив иго безбожное... Вернется к истокам древней жизни своей, ко временам равноапостольного". При этом он не скрывал, что путь к очищению страна получит через страдания.